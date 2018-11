Wunderheiler & gnadenlose Meister

Der Abfahrtsweltmeister braucht bezüglich Selbstfindung eigentlich keine Ratschläge. In seinem neuen Buch “Aufbruch zu mir selbst„ beschreibt er nämlich ohnehin, wie er sich auf seiner Pilgerreise nach Jerusalem auf seine Wurzeln und Ziele besinnt und so neue Quellen der Inspiration und seelische Kraft findet.“Erlebtes erzählt„Die neu gewonnene Energie scheint ihn so zu beflügeln, dass er gleich ein weiteres Werk mit seinen Gedanken bereichert. Im soeben erschienenen Buch “Erlebtes erzählt„ gibt er, wie auch andere Salzburger Persönlichkeiten, in Interviews mit dem Direktor des Katholischen Bildungswerks Andreas Gutenthaler einschneidende Geschichten Preis.