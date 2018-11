Das dubiose Geschäft mit den Wohnungen

„Im Nachbarhaus des Landtagsclubs können wir beinahe täglich neue Mieter begrüßen und sehen dabei immer denselben Blumenstock am Fenster“, zeigte sich auch Martina Berthold (Die Grünen) erzürnt über die daraus resultierende Wohnungsnot. 1000 Angebote gebe es alleine in der Stadt Salzburg. Im neuen Nächtigungsabgabengesetz soll es künftig auch eine Registrierungspflicht geben. An dem schärferen Gesetz für Online-Plattformen wird bereits gearbeitet.