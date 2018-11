Besonderes Team nimmt Kurs auf die WM in Mexiko

Sichtlich nervös grinsten die drei Kicker beim Medientermin der Caritas in die Kameras. Denn für sie und fünf Kollegen beginnt am Samstag eine aufregende Reise. Teils unverschuldet, teils selbst verursacht, landeten die Männer im Drogenmilieu oder in der Obdachlosigkeit. Auch integrationswillige Flüchtlinge sind Teil der Mannschaft, die in Mexico City gegen 47 andere Teams nicht nur um Pokale spielt.