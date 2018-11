Lieblingsplätze im Schnee

Platz zwei der Best Ski Resorts geht an Zermatt (8,51 Punkte), das höchstgelegene Skigebiet der Schweiz und Europas. Die höchste Piste liegt auf knapp 3900 Metern. Spektakulär der Blick aufs Matterhorn. Eine Einzigartigkeit, die sich in der Bewertung natürlich niederschlägt. Doch bei 20 Kategorien ist der Ausblick nur ein Kriterium. Studienbegleiter Professor Kurt Matzler von der Uni Innsbruck/Bozen weist in seiner Analyse darauf hin, dass die Gäste in ihrem Urteil sehr wohl unterscheiden: „Bekannte Orte – meistens auch im gehobenen Preisbereich angesiedelt – haben auch eine erhöhte Erwartungshaltung. Wird diese nicht hundertprozentig erfüllt oder sogar übertroffen, so bewertet der Gast kritischer!“