Soldaten kontern Grünen nach Kritik an Heeresschau

„Ein Garant von Schutz und Hilfe“

Kein Verständnis für die Kritik der Grünen hat auch Othmar Kohlkönig von der steirischen Unteroffiziersgesellschaft: „Das österreichische Bundesheer ist ein Garant von Schutz und Hilfe für unsere Bevölkerung im In- und Ausland. Genau diese Leistungsfähigkeit und die kontrollierte Beherrschung von Waffen und Geräten haben unsere Soldaten am Nationalfeiertag in Graz einer interessierten Bevölkerung präsentiert.“