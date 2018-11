Großes Chorfestival mit Gästen aus aller Welt

Konzerte auch außerhalb von Graz

„Einen der besten Chöre Europas“ nennt der künstlerische Leiter Franz Herzog den lettischen Staatschor „Latvija“, der am 23. 11. in Ilz, tags darauf in Graz und am 25. in Feldbach zu hören ist. Erstmals lädt man heuer nämlich auch zu Konzerten außerhalb von Graz - etwa nach Übelbach, Grambach, Frohnleiten und Stainz.