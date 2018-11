„Algorithmen können wir mit Fleiß nicht einholen“

Skepsis ist groß

Hoffelner weiß um die Skepsis gegenüber dem Fortschritt: „Viele verbinden Digitalisierung damit, dass sie ihnen Jobs wegnimmt. Dabei würden Schleifarbeiten, die nun der Roboter macht, kaum noch Menschen machen.“ In puncto Mobilität ist das autonome Fahren Dauerthema. „Beim autonomen Fahren kriegen wir das, was wir heute am wenigsten haben: Zeit“, so Hoffelner, dem die Umsetzung zu lange dauert: „Wir in Europa diskutieren viel drüber, das ist unser größtes Problem, die anderen probieren es einfach.“