Neffentrick: „Anwältin“ setzte Frau unter Druck

Neue Variante des berüchtigten Neffentricks in Graz! Diesmal betraf es eine 75-Jährige im Bezirk Waltendorf: Sie wurde am Dienstag von einer angeblichen Anwältin aus Wien angerufen, die ihr mitteilte, dass sie 4000 Euro Schulden bei einer Lottogesellschaft hätte. „Die Dame hat so gut gesprochen“, schilderte die Grazerin der „Krone“. „Aber ich habe mich nicht einschüchtern lassen.“