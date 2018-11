Schlägerei endet mit tödlichem Faustschlag

„Ich hatte nicht die Absicht, ihn zu töten“, wiederholt der Angeklagte mehrmals an den zwei Prozesstagen in Wels. Der Serbe (42) war mit einem gleichaltrigen Landsmann vor einem Lokal in Streit geraten und hatte diesen mit einem Faustschlag niedergestreckt. Das Opfer schlug mit dem Kopf am Asphalt auf und verstarb vier Tage später im Spital.