2000 Jahre alte Zisterne in Wüstenstadt freigelegt

In der israelischen Wüstenstadt Beerscheva ist bei Bauarbeiten für ein neues Viertel eine rund 2000 Jahre alte Zisterne aus der Römerzeit entdeckt worden. An den Wänden des Auffangbeckens für Regen befänden sich eingeritzte Bilder in Form von Schiffen und Tierfiguren, teilte die israelische Altertumsbehörde am Mittwoch mit.