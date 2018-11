Der Grießbrei in der Geschmackssorte Vanille ist so feinpüriert, dass er bereits von Babys ab dem vierten Monat verzehrt werden kann. Er ist reich an Vitamin B, das wichtig für den Energiestoffwechsel und die Nervenfunktion ist, während das Calcium einen gesunden Schlaf sowie starken Knochenaufbau fördert. Diese Kombination hat eine lange Sättigung - also ideal vor dem Schlafengehen.