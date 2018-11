Wie sinnvoll sind Vorsorgeuntersuchungen?

Alle Personen ab 18 Jahren, deren Wohnsitz in Österreich liegt, haben jährlich Anspruch auf die verschiedensten Vorsorgeleistungen. Unter bestimmten Voraussetzungen werden die Kosten für die jährlichen Gesundenuntersuchungen dabei von den Krankenkassen übernommen. Die häufigsten Erkrankungen sollen so möglichst früh erkannt werden. In der Regel sind dann die Chancen und Möglichkeiten am größten, Schlimmeres durch geeignete Gegenmaßnahmen zu verhindern.