Instagram-Superstar nackt im „Playboy“

„Ich habe mich mega gefreut!“, verrät Bonnie Strange im Interview mit dem „Playboy“ ihre Reaktion, als das Magazin sie wegen eines Shootings angefragt habe. Es sei nämlich immer schon ihr Traum gewesen, sich einmal für das Männermagazin auszuziehen, so der Instagram-Superstar weiter: „Mein großer Traum war es schon immer, irgendwann ein riesiges Haus in einer warmen Gegend zu haben, mit einer Rondelleinfahrt, wo man auf der Treppe stehen und Leuten zum Abschied winken kann. Und in der Eingangshalle hängt ein großes Bild von mir: mein ,Playboy‘-Cover.“