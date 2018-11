City-Check: Was kann die neue Kollektion wirklich?

Karl Lagerfeld hat es bereits getan, ebenso Roberto Cavalli, Jimmy Choo und Stella McCartney. Jetzt ist Moschino an der Reihe. Gestern wurde die erste eigene Kollektion für H&M in Rahmen einer Pre-Shopping-Party in Wien präsentiert, ab morgen können Fans des italienischen Modelabels die begehrten Teile in ausgewählten Stores shoppen. Doch, wie gut sind die Stücke wirklich? City4U wagt den City-Check.