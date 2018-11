Arena: Präsidenten-Traum nur schöne Illusion?

Was für Zöchling klein begann, wurde zur Passion. „Ich habe vier Monate lang viele Nächte durchgearbeitet, tausende Seiten an Verordnungen und Regulativen von Sportverbänden studiert“, erzählt der Erfindergeist, der jetzt in ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel einen prominenten Unterstützer fand: „Das ist eine Mega-Geschichte. Wir müssen Visionen im Sport haben! Wer immer nur Probleme sieht, wird nie etwas Neues schaffen können. Ein Slalom in Wien vor 60.000 Menschen in einem weltweit einzigartigen Stadion wäre doch großartig!“