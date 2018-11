Lenker fuhr mit Handy am Ohr bei Polizisten vor

Die Polizisten führten in Freilassing eine Schwerpunktaktion in Sachen „Licht im Straßenverkehr durch“ und zogen Autos und Räder für eine Kontrolle aus dem Verkehr. Die Stelle war mit Warnleuchten Pylonen gut sichtbar. Ein 42-jähriger Autofahrer aus Salzburg fuhr dennoch mit Handy am Ohr bei den Beamten vor. Er muss jetzt mit einem Bußgeld rechnen.