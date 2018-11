Warum Sie schon jetzt dekorieren sollten

Viele von uns können bei den Lebkuchen, die schon im Spätsommer die Supermarktregale füllen nur den Kopf schütteln. Erst recht, wenn die Nachbarn die Halloweendekoration mit der für Weihnachten austauschen. Falls auch Sie zu diesen Kritikern gehören, empfehlen wir Ihnen, das dringend zu ändern. Denn wie der Psychoanalytiker Steve McKeown verrät, hat das frühe Schmücken der Wohnung einen positiven Effekt auf unsere Stimmung. Denn in Zeiten, in denen Stress und Leistungsdruck sowohl auf der Arbeit als auch im Privatleben größer denn je scheint, schafft man sich mit den Deko-Sternen, Lichterketten, Kerzen und niedlichen Figuren eine Flucht in schöne Erinnerungen.



Immerhin verbinden wir mit Weihnachten unzählige Kindheitserinnerungen, in der die Vorfreude auf das Fest fast nicht zum Aushalten war und man auch noch die romantische Vorstellung des Christkindes beziehungsweise des Weihnachtsmannes hatte. Mit zunehmenden Alter waren es dann die geliebten Mitmenschen, die Weihnachten prägten. Besonders an bereits verstorbene oder auch Expartner denken wir alljährlich wieder intensiver während dieser Zeit. All diese Emotionen werden mit der Dekoration geweckt und damit ist auch erklärt, warum es Sinn macht die schon jetzt aufzuhängen. Übrigens gibt es auch eine neue Studie, die belegt, dass Menschen mit einer weihnachtlich geschmückten Wohnung freundlicher wirken, da sie schicker und einladender aussieht. Die passenden Inspirationen finden Sie hier.