Murg: „Bin überzeugt, dass etwas möglich ist“

In seinem 23. Europacup-Auftritt geht’s morgen im Allianz-Stadion gegen Villarreal um Wiedergutmachung für die 0:5-Pleite in Spanien und darum, die Chance auf den Aufstieg am Leben zu erhalten. „Ich bin überzeugt, dass etwas möglich ist. Nur erfordert es eine maximale Leistung, weil Villarreal von der Qualität her über uns zu stellen ist.“