Verwirrter Biber knabbert am Zaun statt am Baum

Zurück zur Natur

In der war der freche Biber, der sich im dicht verbauten Stadtgebiet am Holzzaun vergriffen hatte, zwar nicht glücklich, musste aber nur kurz durchhalten. Dann wurde er in der Natur, bei Bach und Au freigelassen. Der Schaden beim Zaun hält sich in Grenzen, dem Biber geht´s gut.