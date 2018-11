„Zusammenhalt!“ Kovac warnt mit Beispiel Cäsar

Ein Heimspiel gegen AEK Athen. Normalerweise für Bayern kein großes Thema. Ein Pflichtsieg muss her, dann kann man sich um die nächsten Aufgaben kümmern. In diesen Tagen sieht das anders aus. Schließlich haben sich die Münchner zuletzt mehrere unerwartete Ausrutscher geleistet. Daher mahnte Trainer Niko Kovac, dem James Rodriguez heute zur Verfügung stehen könnte, die Aufgabe ernst zu nehmen. Im Wissen, dass eine neue Blöße nicht förderlich für die Stimmung wäre. In den letzten Tagen wurden in Medien Stimmen laut, dass ein Quartett bei den Bayern nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten will.