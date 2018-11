Demo gegen Lohnkürzungen bei Kindergärtnerinnen

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir unter solchen Voraussetzungen weitere, dringend benötigte Nachwuchskräfte bekommen“, so BPKS-Obfrau Monika Mitterwallner. In vielen Gemeinden haben Bürgermeister den Pädagoginnen sogar Sprechverbot erteilt - nicht einmal mit Eltern dürfen sie über ihre Sorgen reden. So wurden in einer Gemeinde sechs offenen Stellen mit „Helferinnen“ besetzt, um so den Personalmangel zu verschleiern. Und vielerorts wird Pädagoginnen nur ein Teilzeit-Arbeitsplatz angeboten.