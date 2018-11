Erneuter Feuerwehr-Einsatz auf dem Untersberg

Die Einsatzkräfte glaubten am Montag am Untersberg alles unter Kontrolle zu haben. Doch Glutnester in der Erde flammten wieder auf. So mussten am Dienstag erneut fünf Hubschrauber-Besatzungen sowie 60 Feuerwehrmänner, Bergretter, Rotes Kreuz und Polizei ausrücken.