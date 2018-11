Kinder entdeckten Spritze bei einer Volksschule

Es ist ein Albtraum für alle Eltern. Zwei Schüler der Volksschule Pestalozzi in der Salzburger Elisabeth-Vorstadt haben in der Schulwiese eine Spritze gefunden. Ein Bub (8) hob sie auf und stach sich offenbar dabei. Eine besorgte Mutter wandte sich an die „Krone“. Sie sagt: „Es muss endlich etwas unternommen werden.“