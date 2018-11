2000 Jahre alter Wein als Grabbeigabe entdeckt

In einem Grab in der zentralchinesischen Provinz Henan haben Archäologen einen mutmaßlich 2000 Jahre alten Wein entdeckt. Insgesamt 3,5 Liter einer gelblichen Flüssigkeit mit dem typischen Alkoholgeruch sind in einem versiegelten Bronzegefäß (im Bild mit Pfeil markiert) aus der Westlichen Han-Dynastie (202 vor Christus bis 8 nach Christus) aufbewahrt worden.