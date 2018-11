Großes Finale um Wahl zum jüngsten Bürgermeister

Junges Alter könnte auch hinderlich sein

„Die ÖVP hat eine absolute Mehrheit in Waizenkirchen. Viele sagen mir gegenüber, dass es Sinn macht, wenn dann auch der Bürgermeister von der ÖVP kommt“, hofft Grüneis, der übrigens in seiner Freizeit als DJ Greenice auf Festivals auflegt, dass eine Stichwahl am 25. November gar nicht mehr nötig sein wird. Andreas Aumayr von den Grünen glaubt hingegen, dass das junge Alter von Grüneis ihm (und auch dem 47-Jährigen FPÖ-Kandidaten Gerhard Kaltseis) in die Hände spielen könnte: „Ich habe den Eindruck gewonnen, dass das Alter für die Wähler eine große Rolle spielt. Viele halten Grüneis für zu jung für das Amt.“ Kaltseis hat in den letzten Wochen ebenfalls so gut wie alle Wähler besucht. Das Ergebnis der Wahl vom Sonntag kann er nur „sehr schwer einschätzen“, er hofft aber, mit seinen Schwerpunktthemen Verkehr und Familien die Wähler auf Anhieb zu überzeugen.