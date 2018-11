Wegen Jugendschutz: Grüne nehmen Heer ins Visier

Auch die Noch-Stadträtin der Grünen, Tina Wirnsberger, empörte sich über das Heer, nämlich via Facebook: „Sie zielen vor ihren Augen (Anm.: gemeint sind die Kinder) auf einen am Boden liegenden Menschen. Und so etwas Irrsinniges wird am offiziellen Account der Stadt Graz veröffentlicht!“