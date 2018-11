Lange steirische Ballsaison: „Scandal“ ist fix!

Die strengsten Türsteher des Landes

Opernredoute, Tuntenball - was sind die weiteren Höhepunkte der Saison? Die Oberlandler und ihre geladenen Gäste tanzen am 2. Februar ebenfalls im Grazer Congress an, und zwar nur jene, die es in „echter steirischer Tracht“ vorbei an den strengsten Türstehern des Landes in die Festsäle schaffen.