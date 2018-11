Erleben sie die „Toten Hosen“ live in Schladming!

Beeindruckender Schauplatz: Die „Planai-Alm Stage“

Die Bühne wird beim diesjährigen Ski-Opening ein ganz besonderes Highlight sein und durch ihre Einmaligkeit bestechen. Das atemberaubende Erscheinungsbild ist einzigartig durch das Design als überdimensionale Almhütte mit den beeindruckenden Maßen von 50 x 20 Metern. Ausgestattet ist dieses Meisterwerk an Bühnenbaukunst mit modernster Technik die nicht nur ein Musikerlebnis der Superlative garantiert, sondern auch einen unvergesslichen visuellen Eindruck hinterlassen wird. Hunderte Quadratmeter an an raffiniert verbauten LED Walls, eine Unzahl an Spots und Lasern werden einen phänomenalen Hintergrund für die Acts liefern. Für einen zusätzlichen Überraschungseffekt auf der fulminanten Bühne wird eine exakt choreographierte Pyrotechnik-und Lasershow sorgen.