Derzeit niedrigster Ferkelpreis seit EU-Beitritt

Geringes Vertrauen in Rahmenbedingungen

„Hauptgrund ist nicht das Auf und Ab der Preise, das sind Bauern gewohnt, sondern das immer geringer werdende Vertrauen in die Rahmenbedingungen“, so VLV Geschäftsführer Johann Stinglmayr. Grund sind vor allem internationale Entwicklungen. Das Land OÖ will mit einer Tierversicherung, Investitionsförderungen und einer Arbeitsgruppe zur Erstellung einer Leitlinie für den Stallbau helfen.