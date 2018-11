Wikinger dank Produktion von Teer große Eroberer?

Hinweise auf Massenproduktion von Teer

Sie fanden - außerhalb von Siedlungen und in der Nähe von Kiefernwäldern - Löcher, bei denen es sich offenbar im Teeröfen handelte, die ausschließlich der Massenproduktion des zähflüssigen, bräunlichen bis schwarzen Dichtmittels dienten. 200 bis 300 Liter des Gemisches, das entsteht, wenn Holz in großen Gruben ohne große Sauerstoffzufuhr verschmort, produzierten die Wikinger so pro Brennzyklus und Grube, berichten die Forscher im Fachjournal „Antiquity“.