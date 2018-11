Telefonseelsorge feiert 40er

40. Geburtstag für die Telefonseelsorge Salzburg! Seit dem 6.11.1978 haben die insgesamt 450 ehrenamtlichen Mitarbeiter unter der Notrufnummer 142 stolze 444.000 Gespräche mit Ratsuchende geführt. Meist geht es einfach ums Zuhören. Dabei geht es um verschiedenste Themen: Von seelischen Nöten bis hin zu Beziehungsproblemen. Viel hat sich in den vier Jahrzehnten getan. „Die Installierung von Regionalstellen im Pinzgau und im Lungau, der Aufbau der ’kids-line’ sowie die Entwicklung einer Mail- und Chatberatung als Reaktion auf veränderte Kommunikationsgewohnheiten“, nennt der Leiter Gerhard Darmann als Meilensteine. Die „kidsline“ wurde 1999 ins Leben gerufen. Per Chat kann man seit 2016 in Kontakt treten.