Geheimtipps: Wie man ein echter Wiener wird

Vor über 150 Jahren kompnierte Johann Strauss den Wiener Walzer. Mehr als ein Jahrhundert später ist er auf der ganzen Welt bekannt, wird aber vor allem in Wien gerne zu jeder Gelegenheit getanzt. Sei es zu Silvester um Mitternacht, zur Eröffnung eines Balles oder zu jeder anderen Zeit auch. Wer das Tanzbein also noch nicht im Dreivierteltakt schwingen kann, jedoch nicht ein halbes Jahr eine Tanzschule mit vorwiegend Teenies besuchen möchte, der ist bei „Hop On, Waltz“ in der Tanzschule Rueff in der City gut aufgehoben. Montag bis Freitag von 17 bis 18 Uhr kann man ohne Voranmeldung einen Crash-Kurs im Walzer tanzen belegen. Lediglich wer keinen Partner hat, muss sich anmelden, da dann nämlich einer organisiert wird. Also: Alles Walzer!