Riesige Kappe soll Mädchen Unterschlupf bieten

Am äußeren nordwestlichen Rand des Helmut-Zilk-Parks, nahe dem Wiener Hauptbahnhof im zehnten Bezirk, präsentiert die Künstlerin Maruša Sagadin ihre neueste Installation im öffentlichen Raum B-Girls, Go!, die sie speziell für weibliche Jugendliche entwickelt hat. Eine riesige Baseballkappe bietet Unterschlupf für Teenager. Während die Künstlerin in ihren Projekten jeweils auf humorvolle Weise versucht, gemeinsame Erfahrungen zu katalysieren, spricht der Titel dieses Projekts direkt zu ihrer Zielgruppe: zu den zahllosen weiblichen und genderqueeren Jugendlichen, die im öffentlichen Raum, dessen Kunst und urbaner Identität völlig unterrepräsentiert sind.