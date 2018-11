Mumien durch Ausstopfen vor dem Zerfall gerettet

„Die Technik, Leichen mit Stofffetzen, Hobelspänen und Astwerk auszustopfen, war zur Mitte des 18. Jahrhunderts eine übliche Methode, um Leichname für Transporte oder Aufbahrungen zu präparieren“, so Andreas Nerlich, Leiter des Instituts für Pathologie an der Münchner Uni. Der Wissenschaftler enträtselte, wie berichtet, die Mysterien um den luftg’selchten Pfarrer von St. Thomas am Blasenstein, dessen Mumifizierung gut 200 Jahre als unerklärliches Wunder für viele Gerüchte gesorgt hatte. Er sei an Epilepsie verstorben oder vergiftet worden, wurde gemutmaßt.