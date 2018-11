Gesünder und schöner durch Weihrauch

Die meisten von uns bringen Weihrauch lediglich mit den drei heiligen Königen während der Weihnachtszeit in Verbindung. Die große Bedeutung in der Heilung geriet über die Zeit in Vergessenheit. Dabei ist das aus dem Boswelliabaum gewonnene weiße Gummiharz die wertvollste Substanz des Altertums und wurde damals mit Gold aufgewogen. Die alten Ägypter nannten ihn sogar den „Schweiß der Götter“ und setzten Weihrauch in der Medizin ein. Dort erwies sich seine antiseptische Wirkung als sehr erfolgreiches Heilmittel gegen rheumatische Erkrankungen und zur Linderung der Nebenwirkungen von Gehirntumoren.



Aber das ist längst nicht alles: Als natürliche Alternative zu Kaugummi sorgt er für guten Mundgeruch sowie eine gesunde Mundhöhle, während er aufgelöst bei Halsschmerzen hilft. Als ätherisches Öl dient Weihrauch vor allem dazu, die Zellenerneuerungen anzukurbeln, kleine Fältchen zu beseitigen und die Haut zu straffen. Aber auch in pulverisierter Form, die zu Pudern, Parfums, Cremes und Seifen weiterverarbeitet wird, trägt er zu unserer Jugendlichkeit und Schönheit bei. Sein Duft hat wiederum einen positiven Einfluss auf unsere Stimmung: Er wirkt beruhigend, antidepressiv und angstauflösend. Es empfiehlt sich daher ihn als Raumduft zu verwenden oder frisch gewaschene Kleidung darüber aufzuhängen. Weihrauch sollte in keinem Haushalt fehlen - die besten Produkte aus dem Heilmittel haben wir hier für Sie zusammengestellt.