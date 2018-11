Großer Erfolg: Debüt-Preis für Marie Gamillscheg

Steirerin gewann Debüt-Preis

Vergeben wurde auch der mit 10.000 Euro dotierte Debüt-Preis. Er ging an die 26-jährige Steirerin Marie Gamillscheg für den Roman „Alles was glänzt“. Gamillscheg lebt mittlerweile in Berlin. In ihrem Debüt-Roman erzählt sie von einem Bergbaudorf, das die besten Jahre hinter sich hat und den Hoffnungen und Ängsten derer, die dort geblieben sind. Im deutschen Feuilleton wurde der Romen groß gefeiert: Der „Spiegel“ nannte die 26-Jährige „eine der aufregendsten jungen Stimmen der deutschsprachigen Literatur“, und FAZ pries sie als „Spezialistin für den menschlichen Faktor und die Wahrheit des Körpers“.