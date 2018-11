Ein neues Wasserkraftwerk für den Bahnverkehr

Die Speicherseen Tauernmoossee und der 220 Meter höher liegende Weißsee sind vor Jahrzehnten angelegt worden - letzterer war bislang nur ein Vorspeicher. Mit dem neuen Kraftwerk wollen die ÖBB diesen Höhenunterschied in Strom ummünzen: Zwei 85-Megawatt-Turbinen werden dazu eingesetzt. Die finden sich in der Kaverne - also unterirdisch und so hoch, wie ein zwölfstöckiges Wohnhaus. 350 Meter lang ist der Unterwasserstollen zwischen See und Kraftwerk.