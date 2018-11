Linzer Christbaum stammt heuer aus dem Innviertel

Tanne wird noch geschmückt

„In den kommenden Tagen wird der Baum mit energiesparenden LED-Lichterketten geschmückt. Somit wird dieser pünktlich zum Start am 17. November den Christkindlmarkt Hauptplatz wieder in ein stimmungsvolles Ambiente tauchen. Dazu laufen auch die Vorarbeiten für die Weihnachtsbeleuchtung sowie der Aufbau der Hütten für den Christkindlmarkt bereits auf Hochtouren“, so Marktreferent und VP-Stadtvize Bernhard Baier.