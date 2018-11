Medikamente aus dem Internet sind meist gefälscht

Die steirische Apothekerkammer unter Präsident Gerhard Kobinger und der Grazer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer haben sich zu dieser Aufklärungskampagne entschlossen, um auf die Probleme beim Be- und Entsorgen der Tabletten hinzuweisen. „Es wird viel zu viel falsch entsorgt“, mahnt der Politiker. „Die Stoffe, die immerhin hochwirksam sind, können damit in die Umwelt oder in den Trinkwasserkreislauf gelangen.“ Und in die Reichweite von Kindern!