Stau-Probleme im Frühverkehr nur mit Bund lösbar

Zählt man den Güterverkehr dazu, queren an einem durchschnittlichen Werktag rund 300.000 Fahrzeuge die Linzer Stadtgrenze. Da stößt das derzeitige Verkehrssystem an seine Grenzen. Die Folge sind nervtötende Staus, vor allem in den Spitzenstunden des Pendlerverkehrs. Langfristig werden trotz erwarteter Zunahme der Einwohnerzahl die Anteile der Pkw-Wege an allen Stadteinfahrten von derzeit 57 auf 47 Prozent sinken müssen.