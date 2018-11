Millionen-Investition für Einkaufswelt in Steyr

Bauarbeiten am Kasernenareal und in der Innenstadt

Am Kasernengelände gehen währenddessen die Bauarbeiten am Einkaufszentrum „Hey! Steyr“ der Rutter-Gruppe voran: Im April 2019 soll eröffnet werden, 60 Millionen Euro werden investiert. Hackl ist auch stolz, dass sich nicht nur bei den großen Einkaufstempeln was tut, sondern dass auch die Innenstadt aufgeputzt wird. Den Stadtplatz verwandelt die Stadt derzeit in eine Flaniermeile, bis Ende November laufen die Arbeiten, dann geht es im Frühjahr weiter.