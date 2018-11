Zimmer mit Aussicht

Cassis, im Süden Frankreichs, verdient zu Recht einen Stopp. Wir liegen auf Reede, schauen rüber in den kleinen beschaulichen Ort. Hübsche Boutiquen, Hafenrestaurants, Strände in Gehdistanz. Ein Bootsausflug in die prachtvollen Calanques erweist sich als gute Entscheidung, der Nationalpark vor den Toren Marseilles mit seinen malerischen Felsklippen zieht Jahr für Jahr zahlreiche Besucher an. Cassis ist natürlich auch ein Tor in die wunderschönen Orte der Provence, was viele unserer Mitreisenden nutzen. Hier ist es ebenfalls ein großer Vorteil, dass die „Crystal Serenity“ über Nacht bleibt. Auch die schönste Reise geht irgendwann zu Ende, in diesem Fall in Monaco, wo - ist es Zufall oder von der Reederei so geplant - am letzten Tag unserer Reise ein gigantisches Feuerwerk stattfindet, ein Höhepunkt sozusagen als Abschied, fußfrei von unserem Balkon aus!