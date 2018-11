Warum Sie einen Ugly Sweater brauchen

Erhöhter Druck in der Arbeit, bedingt durch die Feier- und Urlaubstage der Kollegen. Tägliche Nervenprobe im Verkehr, den bei geringstem Schneefall augenscheinlich weder andere Autofahrer noch Triebwagenführer mächtig sind. Verzweiflung bei der Zubereitung des Festmahls oder Backerzeugnissen wie Keksen und Adventsstollen. Endgültige Kapitulation beim Geschenkeshopping. Was es auch sein mag, das versucht ist Ihnen die Weihnachtsstimmung zu rauben - lassen sie es nicht zu!



Der Grinch des Alltags lässt sich einfach bekämpfen. Aber Achtung - es kann hässlich werden: Zeigen Sie mit einem sogenannten Ugly Sweater Ihre Liebe zur schönsten Zeit des Jahres. Damit machen Sie nicht nur Ihnen selbst, sondern auch andere eine gute Laune. Wir haben eine besonders schöne Auswahl für Sie zusammengestellt.



Übrigens am 21. Dezember ist internationaler Ugly Sweater Day. Da ist es auch erlaubt ihn gegen den üblichen Arbeits-Dresscode auszutauschen.