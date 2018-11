Die Passionsspiele 2020 als Herzensangelegenheit

Vor allem an den Moment, wie das Kreuz das erste Mal aufgestellt wurde, erinnert sich Burkhart. „Da hängst am Kreuz und schaust in die Zuschauer. Ich bin richtig erschrocken, wie entsetzt die Leute waren. Manche waren richtig fertig. Seither weiß ich, dass die Auferstehung wichtig ist, damit die Leute sich wieder beruhigen.“ Es sind lange zwanzig Minuten am Kreuz, sagt auch Frederik Mayet: „Zehn Minuten Leiden, zehn Minuten Agonie.“ Rochus Rückel weiß noch nicht, was da auf ihn zukommt. Vorerst kann er es kaum glauben, dass er wirklich als Jesus auf der Bühne stehen wird: „Aber ich hab den Freddy als Mentor. Das wird dann schon klappen.“ Und dann gehen die beiden Jesusse auf ein Bier in die Kantine.