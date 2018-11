Blindes Vertrauen: SIE essen Daniel aus der Hand!

Daniel fordert seine WG-Mädels heraus: Bei einer Blindverkostung sollen sie erraten, welches Essen Daniel ihnen in den Mund schiebt. Was Celina Blogsta, Valentina Vale und inspiredbydzeni ihm alles aus der Hand gegessen haben, wie es ihnen geschmeckt hat und welche der Lebensmittel sie erkannt haben, seht ihr in der neuen Folge der Influencer WG.