Triest: Die Rückkehr der Habsburger

Es ist ein Mikrokosmos, in den man eintaucht, sobald man die Stadtgrenze überquert hat. Die Offenbarung dieser kleinen Welt, längst italienisches Territorium, einst k. u. k. Zugang zum Meer, folgt auf dem Fuß. So erging es auch dem Autor, als er das erste Mal Triest betrat und die Umarmung einer ganzen Stadt samt ihrer unweigerlich vereinnahmenden Historie erlebte. Als „graue Maus“, ja sogar als schroffe, seelenlose Hafenstadt ist diese industrielle Perle Norditaliens in manchen Kreisen verschrien. Zu Unrecht! Land und Leute üben eine unwiderstehliche, ja geradezu magische Anziehungskraft aus. Sie bezirzen den Besucher vom ersten Moment an. Es ist fast wie eine frische Liebe, die nur dann entflammt, wenn man sich auf sie nur einlässt.