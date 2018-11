Der skurrilste Christbaumschmuck

Der Brauch den Tannenbaum an Weihnachten zu schmücken, geht bis ins Mittelalter, also rund 500 Jahre, zurück. Was mit Äpfeln und Nüssen begann, später um Kerzen erweitert wurde, ist heute eine bunte Vielfalt aus Glaskugeln, Lametta und Süßigkeiten. Obwohl die Auswahl schier grenzenlos ist, hält der Österreicher sich bei der Dekoration gern traditionell. Wir haben uns für Sie ganz weit aus dem Fenster gelehnt und nach den verrücktesten Christbaumanhängern gesucht, die das Netz zu bieten hat. Wie wär’s denn mit dem einen oder anderen als Stilbruch?