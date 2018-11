Norwegen: Die schönste Seereise der Welt

Beim Frühstück am nächsten Tag wird rasch klar, warum der hohe Norden bei so vielen Menschen so weit oben auf der Reise-Wunschliste steht. Wie ein Dokumentarfilm zieht die traumhaft schöne Küstenlandschaft am Frühstückstisch vorbei. Hier und da wird man beim Bestreichen der Semmel von einer neugierig vorbeifliegenden Möwe beobachtet, die aber rasch zu den Gästen auf der Raucherterrasse weiterzieht, wo die Chancen auf Futter weitaus besser stehen als hier durch dickes Fensterglas.