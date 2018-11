Staatsverweigerer: Prozess in Graz geht weiter

Kein Bedarf am kroatischen Heer...

So einfach wollte es ihm die Richterin aber nicht machen, sie fragte ihn penibel zu jedem angeklagten Detail. So waren zunächst die Haftbefehle gegen Regierungsmitglieder Thema, die die sogenannten Staatsverweigerer selbst ausgestellt hatten. Mit diesen gingen sie in verschiedene Kasernen und verlangten, dass das Bundesheer die angeführten Personen festnehmen solle. „Warum das österreichische Bundesheer?“, interessierte die Richterin. „Ich glaube nicht, dass das kroatische oder slowenische geholfen hätte“, kam die Antwort.