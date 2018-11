8276 Wohnungen in Wien stehen leer

„Wo sollen all die Menschen denn sein? Wo wohnen sie, wenn nicht in den Wohnungen, für die sie Miete zahlen?“, so die Gegenfrage. Das Bild der ÖVP entspräche kaum dem Klientel von Wiener Wohnen. Der Wohnservice geht jedem Verdacht von Nichtnutzung nach und zieht ausnahmslos vor Gericht, sofern sich der Verdacht erhärtet. Zuletzt stellte sich bei so einem Verdacht heraus, dass der Mieter wegen einer schweren Krebserkrankung länger in Behandlung war.